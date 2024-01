Zwiastun finałowego sezonu ''Sort Of'' 0

Serwis Max prezentuje zwiastun trzeciego i zarazem finałowego sezonu komediowego serialu Sort Of. Produkcja ta opowiada o kobiecie, która jest genderfluid millenialsem i balansując pomiędzy tożsamościami pokazuje, że ustalone ramy społeczne, nie są już wystarczające dla nikogo z nas.

fragment plakatu promującego serial ''Sort Of''

Trzeci sezon Sort Of składa się z ośmiu odcinków. Jego premiera zaplanowana jest na 18 stycznia. Co tydzień do 8 lutego pojawiać na platformie będą się dwa odcinki serialu.

Głównym bohaterem jest Sabi Mehboob (Bilal Baig). Finałowa seria ukaże nam to jak radzi sobie po śmierci ojca. Godzi ona uczucie żalu z nieoczekiwanym poczuciem wolności. Teraz nie ogranicza jej już mus spełniania oczekiwań ojca. Sabi staje przed poważnymi pytaniami dotyczącymi tożsamości, co skłania ją do podjęcia trudnych życiowych wyborów.

Oprócz Baig w obsadzie znajdują się Gray Powell, Ellora Patnaik, Amanda Cordner, Supinder Wraich, Gregory Ambrose Calderone, Kaya Kanashiro, Aden Bedard, Becca Blackwell, Grace Lynn Kung, Alanna Bale i Cassandra James.

Sort Of otrzymał pozytywne recenzje od krytyków. Wyróżnia się tym, że był najczęściej nominowanym serialem telewizyjnym podczas 10. edycji Canadian Screen Awards. Dwukrotnie zdobył także nagrodę dla najlepszego serialu komediowego na Canadian Screen Awards, a także zdobył nagrodę Peabody.

Źrodło: Max