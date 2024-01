W wieku 21 lat była jedną z najbardziej znanych kobiet na świecie, symboliczną królową amerykańskiego rock and rolla. A jednak tak mało wiadomo o Priscilli Presley, wieloletniej ukochanej i jedynej żonie Elvisa. Jej narracja przez długi czas pozostawała w cieniu jego dominującej i rozpalającej wyobraźnię historii, ale w ramach tej samej opowieści mieści się jej alternatywny i prywatny życiorys odzwierciedlający ówczesną kulturę – historia dziewczęcych marzeń, rozwijająca się jak w bajce, a ostatecznie prowadząca do odkrycia własnych pragnień.

Priscilla, w reżyserii Sofii Coppoli trafi do kin 9 lutego. Tak reżyserka mówi o swoim filmie:

Poruszył mnie pamiętnik Priscilli Presley opisujący jej doświadczenia jako młodej kobiety mieszkającej w Graceland. Starałam się uchwycić, jak to było wejść w świat Elvisa, aby w końcu odnaleźć własne życie. Jako artystka staram się ukazywać świat widziany oczami moich postaci bez osądzania ich. Zawsze interesowało mnie zagadnienie tożsamości, sprawczości i transformacji. W tym filmie badam, jak Priscilla staje się kimś, kim jest obecnie, co kobiecość oznacza dla niej i dla kolejnych pokoleń. Doświadczyła tak wielu podobnych rzeczy, jakich doświadczają wszystkie młode kobiety na drodze do dorosłości, tyle że w jej przypadku działo się to w efektownym i niezwykłym środowisku. Historia Priscilli jest równocześnie wyjątkowa i niezwykle uniwersalna.