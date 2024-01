Wiemy kiedy "Marvels" zadebiutują na Disney+ 0

Marvel Studios oficjalnie ogłosiło datę premiery na platformie Disney+ Marvels – swojego najnowszego filmu o superbohaterach, w którym w roli Carol Danvers/Kapitan Marvel wystąpi zdobywczyni Oscara Brie Larson.

Po ponad dwóch miesiącach od kinowej premiery, Marvels będzie wreszcie dostępny do transmisji strumieniowej na Disney+ od środy, 7 lutego. W czasie emisji kinowej film nie spełnił wymagań finansowych, ponieważ zarobił na całym świecie jedynie ponad 2*00 milionów dolarów*. Mimo to obecnie posiada ocenę publiczności na poziomie 82% w serwisie Rotten Tomatoes na podstawie ponad 2500 zweryfikowanych ocen.

Opis fabuły

Bohaterką filmu jest Carol Danvers, znana również jako Kapitan Marvel, odzyskała swoją tożsamość od tyrańskiego Kree i zemściła się na Najwyższej Inteligencji. Ale niezamierzone konsekwencje sprawiają, że Carol dźwiga brzemię zdestabilizowanego wszechświata. Kiedy jej obowiązki wysyłają ją do anomalnego tunelu czasoprzestrzennego powiązanego z rewolucjonistą Kree, jej moce splatają się z mocami superfanki Jersey City, Kamali Khan, znanej również jako Ms. Marvel, i siostrzenicy Carol. Razem, to nieprawdopodobne trio musi połączyć siły i nauczyć się współpracować, aby ocalić wszechświat jako The Marvels.

Za reżyserię Marvels odpowiada Nia DaCosta na podstawie scenariusza Megan McDonnell. W filmie występują Brie Larson jako Carol Danvers aka Kapitan Marvel, Iman Vellani jako Kamala Khan aka Ms. Marvel, Teyonah Parris jako Monica Rambeau, Zawe Ashton jako wojownik-rewolucjonista Kree Dar-Benn oraz Samuel L. Jackson, który ponownie wciela się w rolę Nicka Fury’ego.

