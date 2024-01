''Przeklęta woda'' z datą cyfrowego debiutu 0

Przeklęta woda, nowy film powstały we współpracy Blumhouse i Atomic Monster już jutro, tj. 23 stycznia trafi do Internetu. Będzie można go wypożyczyć bądź kupić na różnych platformach cyfrowych.

Horror niezwykle szybko trafi na VOD. Jego premiera ma miejsce zaledwie trochę ponad dwa tygodnie od kinowej premiery, która miała miejsce 5 stycznia.

Film nie wszedł nawet jeszcze do naszych polskich kin. Jego premiera zaplanowana jest dopiero na 1 marca.

Przeklęta woda nie stała się kasowym przebojem. Przy budżecie wynoszącym 15 milionów dolarów zarobiła ona jedynie nieco ponad 36 milionów, zbierając przy tym słabe recenzje od krytyków.

W filmie Ray Waller, były zawodnik pierwszej ligi baseballu, zmuszony do wcześniejszej emerytury z powodu choroby zwyrodnieniowej, wprowadza się do nowego domu ze swoją zaniepokojoną żoną Eve, nastoletnią córką Izzy i młodym synem Elliotem. Mając nadzieję, że wbrew wszystkiemu uda mu się wrócić do profesjonalnej piłki, Ray przekonuje Eve, że lśniący basen na podwórku nowego domu będzie świetną zabawą dla dzieci i zapewni mu fizjoterapię. Jednak mroczny sekret z przeszłości domu uwolni złowrogą siłę, która wciągnie rodzinę w otchłań nieuniknionego terroru.

Film prowadzą nominowana do Oscara Kerry Condon jako Ewa, Wyatt Russell jako Ray Waller, Amélie Hoeferle jako Izzy i Gavin Warren jako Elliot. Za jego scenariusz i reżyserię odpowiada Bryce McGuire.

