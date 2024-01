2. sezon ''Squid Game'' z premierą w tym roku! 0

Oczekiwana kontynuacja hitowej serii Netflix Squid Game odbędzie swoją premierę jeszcze w tym roku. Takie informacje podał Netflix w liście do inwestorów, w którym to zaprezentował plan premier na 2024 rok.

Dokładna data 2. sezonu tego pochodzącego z Południowej Koreii serialu nie jest jeszcze znana, ale sama informacja, że będzie miała ona miejsce w tym roku jest wystarczająco dobra.

Wraz ze Squid Game, w tym roku doczekamy się także m.in. drugich sezonów Dyplomatki, Cesarzowej Sisi oraz trzeciego sezonu Bridgertonów.

Squid Game stał się fenomenem na światową skalę generując ponad 1,65 miliarda godzin w 28 dni. Był to pierwszy serial Netflix, który w chwili premiery przekroczył liczbę 100 milionów widzów i do dziś pozostaje najczęściej oglądanym serialem w historii serwisu. Na jego podstawie powstał także program typu reality show Squid Game: Wyzwanie, który to doczekał się już odnowienia na drugi sezon.

W drugim sezonie powrócą Lee Jung-jae jako Seong Gi-hun, Lee Byung-hun jako frontman w czarnej masce, Wi Ha-joon jako detektyw policyjny Hwang Jun-ho i Gong Yoo jako rekruter. Hwang Dong-hyuk ponownie reżyseruje.

Źrodło: Variety