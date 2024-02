Horror od Paramount+ ''Evil'' zakończy się 4. sezonem 0

Paramount+ chce zakończyć swój uznany, mroczny, ale i komediowy serial o zjawiskach nadprzyrodzonych Evil. Produkcja ta doczekała się czterech sezonów, ale serwis złożył już zamówienie na dodatkowe odcinki, aby zapewnić serii godne pożegnanie.

Serial miał swoją premierę w 2019 roku na antenie CBS, po czym przeniósł się do Paramount+ na drugi i trzeci sezon – z których ostatni został wyemitowany latem 2022 roku. Czwarty sezon ma mieć premierę w maju tego roku. Zdjęcia do niego rozpoczęły się w grudniu 2022 roku, jednak zostały przerwane m.in. z powodu strajków jakie odbywały się w ubiegłym roku w Hollywood. Teraz włodarze Paramount+ przed premierą czwartej i finałowej serii zdecydowali się domówić cztery dodatkowe odcinki, które wkrótce zostaną nakręcone w Nowym Jorku i dodane do sezonu. Zakończą one nadrzędne wątki serialu.

Wraz z tym ogłoszeniem Paramount+ opublikował zwiastun przedstawiający pierwszy fragment materiału z czwartego sezonu.

Evil to serial, który skupia się na domniemanych cudach, opętaniach demonów i innych nadnaturalnych fenomenach. Sceptyczna psycholożka we współpracy z klerykiem oraz budowlańcem starają się badać przypadki opętań przez demony oraz inne zjawiska nadprzyrodzone.

Źrodło: Dark Horizons