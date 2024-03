Amazon zamawia 4. sezon serii "Upload" 0

Amazon MGM Studios oficjalnie przedłużyło produkcję serialu komediowego science-fiction Upload na czwarty i zarazem ostatni sezon.

kadr z serialu "Upload"

Odnowienie następuje po prawie czterech miesiącach, odkąd trzeci sezon zakończył 8-odcinkowy cykl.

Kiedy wiele lat temu wymyśliłem Upload, miałem historię rozłożoną na cztery sezony, więc jestem podekscytowany możliwością stworzenia zakończenia, na które zasługują fani oraz bohaterowie i zespół kreatywny. Jen Salke i Vernon Sanders byli naszymi aniołami i zasługują na 5 gwiazdek.

wyjawił twórca serialu Greg Daniels

Akcja serialu rozgrywa się w zaawansowanej technologicznie przyszłości, w której telefony holograficzne, pojazdy autonomiczne, wspomaganie sztucznej inteligencji i drukarki 3D do żywności są normą. I zapomnij o śmierci – zamiast tego zostaniesz „przesłany” do życia po śmierci w wirtualnej rzeczywistości i będziesz mógł cieszyć się wszystkimi wygodami światowej klasy kurortu. Pod warunkiem, że cię na to stać.

Twórcą i producentem wykonawczym Upload jest showrunner Greg Daniels, który jest najbardziej znany ze swojej pracy przy takich hitach jak Biuro, czy Saturday Night Live. W rolach głównych występują Robbie Amell jako Nathan, Andy Allo jako Nora, Kevin Bigley jako Luke, Allegra Edwards jako Ingrid, Zainab Johnson jako Aleesha i Owen Daniels jako AI. Facet. Producentami wykonawczymi są Howard Klein i Jeff Blitz.

Źrodło: ComingSoon