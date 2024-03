Informacje o ukończeniu produkcji horroru podał w niedawno udzielonym wywiadzie dla Screen Rant Lukas Gage, aktor który dołączył do obsady kontynuacji w nieujawnionej jak dotąd roli.

To koniec. Zeszliśmy z planu w północnej części stanu Nowy Jork. Będzie naprawdę dobrze. Cieszę się, że wszyscy to zobaczą. Mam wrażenie, że robię wiele sequeli w tym roku. To taki rok kontynuacji. Parker Finn, reżyser tego filmu świetnie zna ten gatunek. To niesamowite jak mu się udało nadać mu świeżości. Jak to możliwe, że nikt do tej pory nie wpadł na zrobienie tej przerażającej uśmiechniętej miny? Moja uśmiechnięta twarz jest taka dobra powiedział Gage.