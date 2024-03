''Venom 3'' z tytułem i nową datą premiery 0

Studio Sony odpowiedzialne za filmy o Venomie podało tytuł pod jakim trzeci film o tym symbioncie wejdzie do kin. Produkcja ma też nową datę premiery, wcześniejszą niż poprzednia.

Trzeci film z serii Venom pod przewodnictwem Toma Hardy'ego zadebiutuje pod tytułem Venom: The Last Dance. Wejdzie on do kin 25 października tego roku. To niewielka zmiana względem poprzedniej daty 8 listopada.

Na razie nie wiemy nic o fabule trzeciego Venoma. Wiadomo zaś kogo zobaczymy na ekranie. Oczywiście Toma Hardy’ego, którego nie mogło zabraknąć w roli Eddiego Brocka. Partnerować mu będą Juno Temple i Chiwetel Ejiofor. Nie zdradzono jednak w jakie postacie się wcielą.

Venom: The Last Dance to pełnometrażowy debiut reżyserski Kelly Marcel, która napisała scenariusze do dwóch pierwszych filmów.

Venom, obcy symbiont, jedna z najważniejszych, najbardziej złożonych postaci Marvela wychodzi z cienia, wchodząc w ciało i osobowość Eddiego Brocka (Tom Hardy). Jako dziennikarz, Eddie próbował zdemaskować niecne działania słynnej firmy Life Foundation, prowadzonej przez naukowca Carltona Drake’a (Riz Ahmed). Przez lata stało się to jego obsesją, zniszczyło mu karierę oraz związek z Anne (Michelle Williams). Kiedy jeden z eksperymentów Drake’a – obcy Venom, scala się z ciałem Brocka, ten otrzymuje supermoce i zdolność robienia wszystkiego, czego tylko zapragnie. Wynaturzony, mroczny, nieprzewidywalny, agresywny Venom w ciele Brocka sprawia, że Eddie próbuje zapanować nad nowymi mocami, choć jednocześnie są one kuszące i inspirujące. Jeden i drugi starają się przejąć kontrolę nad sobą nawzajem i dostać to, czego chcą, coraz bardziej spajając się ze sobą. W dwójce poznaliśmy jeszcze Carnage.

Źrodło: ComingSoon