Przyszłość piątego sezonu Westworld jest ponura. Nolan pozostaje jednak optymistą, że serial otrzyma odpowiednie zakończenie. Zapytany przez pierwotnie planowane zakończenie Westworld, twórca podkreślił, że pragnie dokończyć historię.

Tak, na 100 procent. Jesteśmy finalistami. Nakręcenie Interstellar zajęło mi osiem lat i zmianę reżysera. Chcielibyśmy dokończyć historię, którą rozpoczęliśmy. Jeśli chodzi o dokończenie historii, rozumiesz, że masz tyle czasu, ile masz, czasem jest tyle, ile chcesz, czasem nie. Jestem cholernie dumny z tego, co stworzyliśmy. To było niezwykłe przeżycie. Myślę, że błędem byłoby spoglądanie wstecz i żałowanie [nad tym, jak to się skończyło]. Jednak nadal bardzo pragniemy go dokończyć.

wyjawił Jonathan Nolan