Koniec zdjęć do serialu "Daredevil: Born Again"

Po ponad roku od ogłoszenia przez Marvel Studios prac nad Daredevil: Born Again, produkcja długo oczekiwanego wznowienia Disney+ została wreszcie ukończona.

Na Instagramie opublikowano zdjęcia z imprezy podsumowującej Daredevil: Born Again, na której występuje główny bohater Charlie Cox oraz dyrektorzy obsady serialu. Zakończenie zdjęć następuje po tym, jak kadry z planu przedstawiające tytułowego bohatera Coxa i Punishera Jona Bernthala pojawiły się w sieci, ujawniając powrót ulubionego przez fanów duetu strażników.

Długo oczekiwany debiut serialu przewidywany jest na 2025 rok.

Daredevil: Born Again to dzieło showrunnera Dario Scardapane oraz reżyserów Justina Bensona i Aarona Moorheada. W nadchodzącym wznowieniu MCU powrócą także Charlie Cox jako Matt Murdock, Vincent D'Onofrio jako Wilson Fisk/Kingpin, Elden Henson jako Foggy Nelson, Deborah Ann Woll jako Karen Page, Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher i Wilson Bethel jako Benjamin Poindexter / Bullseye. Dołączają do nich nowicjusze franczyzowi: Sandrine Holt, Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Michael Gaston, Nikki M. James, Arty Froushan i Genneya Walton.

Źrodło: ComingSoon