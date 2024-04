Robert Downey Jr. ujawnia, czy wróci do MCU

Gwiazda Oppenheimera i słynny Iron Man , czyli Robert Downey Jr ., ujawnił, czy wróci do Marvel Cinematic Universe.

Podczas rozmowy z Esquire gwiazda filmowa została zapytana, czy po zdobyciu Oscara wróci do MCU (Downey Jr. zdobył w zeszłym miesiącu Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę Lewisa Straussa w Oppenheimerze z 2023 roku). Aktor pozytywnie odpowiedział na pytanie, po czym pochwalił prezesa Marvel Studios, Kevina Feige.