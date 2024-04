Finalny zwiastun ''Civil War'' 0

Studio A24 na dwa dni przed premierą Civil War, obrazu reklamowanego jako filmowe wydarzenie roku, opublikowało jego finalny zwiastun. To wojenna produkcja ukazująca Stany Zjednoczone balansujące na krawędzi upadku.

Stany Zjednoczone pogrążone są w wojnie domowej. Skorumpowany prezydent wzywa obywateli do walki przeciwko „sojuszowi z Florydy i zachodnim siłom Teksasu i Kalifornii”. Fotografka wojenna Lee (Kirsten Dunst) wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego epicentrum dramatycznych wydarzeń, by przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem. W tej misji towarzyszy im ambitna, lecz niedoświadczona dziennikarka Jessie (Cailee Spaeny). Lee, mimo początkowej niechęci, zostaje jej mentorką.

Za scenariusz oraz reżyserię Civil War odpowiada Alex Garland. Stworzył on nowy rodzaj amerykańskiego filmu wojennego. To nie jest tylko przerażająca wizja jutra, to również szczery do bólu obraz prawdziwej wojny.

W obsadzie są także Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Jesse Plemons, Sonoya Mizuno, Jonica T. Gibbs i Jess Matney.

Premiera w naszych kinach już 12 kwietnia.

Civil War to najdroższa (70 mln dolarów) do tej pory produkcja amerykańskiego studia A24.

Źrodło: A24