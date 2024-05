''Piep*zyć Mickiewicza'' dostanie sequel! 0

Polska komedia Piep*zyć Mickiewicza w reżyserii Sary Bustamante-Drozdek od czasu swojej premiery na platformie Netflix cały czas plasuje się w pierwszej dziesiątce najchętniej oglądanych produkcji. Obraz 13 dni znajdował się zaś na samym szczycie TOP10. Nic więc dziwnego, że twórcy komedii zdecydowali się na sequel.

Za realizację filmu odpowiada studio Artrama, które w swoich mediach społecznościowych udostępniło już informacje na temat castingów do planowanej kontynuacji.

Produkcja ukazała także pierwszą stronę ukończonego już scenariusza, dzięki czemu poznaliśmy tytuł drugiego filmu. Brzmi on Pieprzyć Mickiewicza 2: Szkoła życia.

Pieprzyć Mickiewicza to film o młodych, dla młodych i również głównie przez młodych tworzony. Wyrzucony z uczelni pisarz i wykładowca Jan Sienkiewicz zatrudnia się w warszawskim liceum. Pod jego opiekę trafia słynna na całą szkołę klasa zbuntowanych i odpornych na wiedzę wyrzutków. IIB to uczniowie z piekła rodem, a ich przyszłość wydaje się przesądzona. Ale Sienkiewicz, uzbrojony w literaturę, entuzjazm i masę niekonwencjonalnych pomysłów, rzuci wyzwanie skazanej na wykluczenie grupie. Czy uda mu się ją okiełznać i ocalić? To opowieść o przyjaźni, miłości, szkolnych szaleństwach i o tym, że każdy zasługuje na jeszcze jedną szansę.

W jedynce w rolach głównych wystąpili m.in. Dawid Ogrodnik, Weronika Książkiewicz, Aldona Jankowska oraz Hugo Tarres, Wiktoria Koprowska, Ada Grodzka i Artur Gwizdak.

Źrodło: Instagram