''Return to Silent Hill'' - oto nowy Pyramid Head

Trwają już prace na planie horroru Return to Silent Hill będącego kolejnym obrazem należącym do filmowego uniwersum '’Silent Hill'’ powstałego na bazie gier wideo od Konami. W sieci pojawiło się pierwsze oficjalne zdjęcie z produkcji.

Opublikowana fotografia ukazuje nam potwora Piramidogłowego.

Za reżyserię Return to Silent Hill odpowiada Christophe Gans, któremu nie obca jest ta tematyka. Był on już zaangażowany w pracę nad tą serią, bowiem to spod jego skrzydeł wyszła filmowa ekranizacja z 2006 roku. Jednak nie miał już nic wspólnego z jej kontynuacją, która powstała 6 lat później i nie była już tak udana jak poprzedniczka.

Fabuła filmu opierać ma się na grze Silent Hill 2, która skupiała się na podróży mężczyzny imieniem James do złowrogiego tytułowego miasta w nadziei na odnalezienie zmarłej żony Mary. Znajdując się na miejscu zaczyna on doświadczać przerażających wizji i spotyka mroczne postacie. Schodząc coraz głębiej w ciemność odkrywa przerażające sekrety prowadzące do jeszcze okropniejszej prawdy.

W filmie wystąpią Jeremy Irvine jako James Sunderland i Hannah Emily Anderson jako Mary.

Return to Silent Hill nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.

Źrodło: X, Comingsoon