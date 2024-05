Universal pracuje nad prequelem ''Mumii'' 0

Universal najwyraźniej dalej ma w swoich planach powiększanie oferty filmów należących do Universal Monsters. Według aktualnych doniesień studio chce zrealizować prequel ’’Mumii’’.

Wybrany został już scenarzysta projektu, którym jest Wes Tooke mający na swoim koncie wojenną produkcję Midway. Informację o powrocie studia do serii Mumia podał w sieci Daniel Richtman. Nie zdradził on jednak jednego ważnego szczegółu, mianowicie której serii będzie to prequel.

Prawdopodobnie w grę wchodzą dwie produkcję: pierwsza Mumia z 1932 roku z Borisem Karloffem w roli głównej oraz Mumia z 1999 roku z Brendanem Fraserem. Prequel tego ostatniego byłby dobrym wyborem patrząc na zbliżającą się 25. rocznice wydania filmu i silny element nostalgii jaki niesie ta produkcja ze sobą. Raczej w grę nie wchodzi nowa Mumia z 2017 roku z Tomem Cruisem, bowiem potworne uniwersum do jakiego miała ona należeć zostało skasowane po porażce jaką odniósł film.

Bohaterem Mumii jest przeklęty egipski kapłan Imhotep, który powraca do życia pragnąc wskrzesić swoją utraconą miłość. Do walki z nim stają archeolodzy.

Źrodło: ComingSoon