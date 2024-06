''Na noże 3'' - Josh Brolin dołączył do obsady 0

Do wciąż powiększającej się i iście gwiazdorskiej obsady trzeciego filmu z serii Na noże dołączył właśnie Josh Brolin, aktor znany z roli Thanosa w ’’Avengersach’’ i postaci Gurney’a Hallecka w obu częściach Diuny.

Josh Brolin, ''Diuna''

Brolin dołączył do wcześniej ogłoszonych Josha O’Connora, Jeremy’ego Rennera, Cailee Spaeny, Andrew Scotta, Kerry Washington, Mila Kunis, Daryl McCormack i Glenn Close. Na ekranie nie zabraknie oczywiście Daniela Craiga, który jako detektyw Benoit Blans powraca wraz z grupą potencjalnych podejrzanych, ofiar i morderców.

Trzecią część ponownie pisze i reżyseruje Rian Johnson. Fabularne szczegóły projektu oczywiście nie są znane. Z pewnością jednak poznamy kolejne tajemnicze morderstwo, które Blancowi przyjdzie rozwiązać.

Produkcja Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ma rozpocząć się już w tym miesiącu. Lokalizacja zdjęć to tereny Wielkiej Brytanii. Film ukaże się w 2025 roku w serwisie Netflix.

Ostatni raz widzieliśmy Benoita Blanca w 2022 roku w filmie Glass Onion: Film z serii "Na noże", w którym detektyw powraca, by odsłonić kolejne warstwy w zupełnie nowym kryminale. W sequelu nieustraszony detektyw przebywa w luksusowej prywatnej posiadłości na greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, to tylko pierwsza z wielu zagadek, a wśród nich jest oczywiście morderstwo.

