Rosario Dawson w obsadzie serialu "Terminator Zero" 0

Powiększyła się obsada Terminatora Zero, Netflix ogłosił, że Rosario Dawson i kilka innych osób dołączyło do obsady nadchodzącej serii anime.

kadr z serialu "Terminator Zero"

Oprócz Dawson do serialu, którego premiera odbędzie się 29 sierpnia 2024 roku, dołączyli André Holland, Sonoya Mizuno i Ann Dowd. Terminator Zero pochodzi z japońskiego studia animacji Production IG (Ghost in the Shell) i będzie liczył osiem odcinków. Będzie to pierwsza w historii animowana wersja tej kultowej serii science-fiction.

Według Netflixa Dawson wystąpi w serialu jako Kokoro, zaawansowana sztuczna inteligencja i japońska odpowiedź na Skynet. Jeśli Kokoro zostanie udostępnione online, będzie wyposażone w tę samą moc co Skynet. Holland wcieli się w Malcolma Lee, genialnego programistę komputerowego i ojca trójki dzieci. Natomiast Mizuno wcieli się w Eiko, bojowniczkę ruchu oporu, która zostaje wysłana w przeszłość po Dniu Sądu 2022, aby spróbować powstrzymać Malcolma przed aktywacją Kokoro. Dowd wcieli się w Proroka, filozoficznego przewodnika ludzkiego ruchu oporu.

O czym jest serial?

2022: Od dziesięcioleci toczy się przyszła wojna pomiędzy nielicznymi ocalałymi ludźmi a nieskończoną armią maszyn. 1997: Sztuczna inteligencja znana jako Skynet zyskała samoświadomość i rozpoczęła wojnę przeciwko ludzkości. Pomiędzy przyszłością a przeszłością znajduje się żołnierz wysłany w przeszłość, aby zmienić losy ludzkości. Przybywa w 1997 r., aby chronić naukowca imieniem Malcolm Lee, który pracuje nad uruchomieniem nowego systemu sztucznej inteligencji, który ma konkurować z zbliżającym się atakiem Skynet na ludzkość. Gdy Malcolm radzi sobie z moralnymi zawiłościami swojego stworzenia, ściga go bezlitosny zabójca z przyszłości, który na zawsze zmienia los jego trójki dzieci.

Źrodło: Deadline