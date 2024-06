Po niedawnej wizycie u reżysera Jamesa Gunna na planie Supermana aktor powiedział, że zawsze jest szansa, że może zrobić skok na franczyzę, ale zachował się nieśmiało, jeśli chodzi o wskazanie postaci, którą chciałby zagrać.

Zapytany bez ogródek, czy dołączyłby do konkurencyjnej franczyzy, Pratt bez wahania odpowiedział: Tak, oczywiście.