Startują zdjęcia do 2. sezonu ''One Piece''

Po serii nowych angaży do drugiego sezonu One Piece, Netflix ogłosił początek produkcji serialu. Streamer opublikował wideo, na którym widzimy jak stara obsada zmierza do RPA, gdzie powstaną zdjęcia.

Powracający członkowie załogi Słomkowego Kapelusza to Inaki Godoy jako aspirujący król piratów Monkey D. Luffy, Mackenyu jako szermierz Roronoa Zoro, Emily Rudd jako przebiegła złodziejka Nami, Jacob Romero jako zawzięty żeglarz Usopp i Taz Skylar jako wyczynowy szef kuchni Sanji. Powrócą także Ilia Isorelys Paulino w roli Alvidy, Jeff Ward w roli Buggy’ego i Michael Dorman w roli Gold Rogera.

Z nowych twarzy zobaczymy: Brendan Sean Murray jako Brogy, Callum Kerr jako Smoker, Camrus Johnson jako Mr. 5, Clive Russell jako Crocus, Daniel Lasker jako Mr. 9, David Dastmalchian jako Mr. 3, Jazzara Jaslyn jako Miss Valentine, Julia Rehwald jako Tashigi, Rob Colletti jako Wapol, Ty Keogh jako Dalton i Werner Coetser jako Dorry.

One Piece to wyjątkowa opowieść o legendarnych przygodach na wielkim morzu oparta na bestsellerowej mandze Eiichira Ody. Szczegóły fabuły drugiego sezonu One Piece pozostają na razie tajemnicą. Oczekuje się, że nowy sezon skupi się na krótkim ostatnim wątku Loguetown oraz pięciu wątkach Sagi o Alabaście.

Zdjęcia potrwać mają do stycznia. Premiera drugiego sezonu planowana jest pod koniec 2025 lub na początku 2026 roku.

Źrodło: Netflix