"Ponyo" w Helios Anime 0

HELIOS ANIME to inicjatywa sieci kin Helios, która skupia się na prezentacji najnowszych anime, legendarnych tytułów tego gatunku oraz innych produkcji z Dalekiego Wschodu.

Odkrywaj i ciesz się światem anime w ramach projektu HELIOS ANIME.

Helios zaprasza 13.07 o godzinie 16:00 na pokaz w ramach cyklu Helios Anime do kina Helios. Wyruszcie w bajkową podróż i odkryjcie magię, która czeka na Was w morskiej głębinie.

Ponyo Hayao Miyazakiego to przepiękna opowieść o niezwykłej przyjaźni chłopca i złotej rybki, która odmieniła jego życie na zawsze. Fantastyczna animowana przygoda od nagradzanego twórcy Spirited Away: W krainie Bogów i Mojego sąsiada Totoro to propozycja dla najmłodszej publiczności.

Przepiękny wizualnie i pełen uroku film Ponyo jest opowieścią o miłości, przyjaźni i magii oraz doskonałą propozycją dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę ze światem Studia Ghibli.

WIDZOWIE POKAZÓW W RAMACH PROJEKTU HELIOS ANIME OTRZYMAJĄ SPECJALNĄ POCZTÓWKĘ Z KADREM FILMOWYM. OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!

Film opowiada o niezwykłych przygodach małej rybki Ponyo oraz pięcioletniego chłopca o imieniu Sosuke, który jest jej największym przyjacielem. To historia o spełnianiu najskrytszych marzeń i dotrzymywaniu w tajemnicy największych sekretów.

Źrodło: Helios