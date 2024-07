''Wampir Reginald'' anulowany po 2. sezonie 0

Dwa miesiące po debiucie drugiego sezonu komediowego serialu Syfy Reginald Wampir poznaliśmy przyszłość produkcji. Niestety, ale nie jest ona kolorowa. Serial został anulowany.

kadr z serialu ''Reginald Wampir''

Powody podjęcia takiej decyzji przez stację nie zostały podane. Dokładnie pięć dni temu wyemitowany został finałowy odcinek drugiej serii.

Niedawno Syfy pozbyło się innej swojej produkcji, a mowa o Resident Alien. Serial ten na czwarty sezon przeniósł się do USA Network. Nie znane są jeszcze losy serialu Chucky, który po ponad półrocznym debiucie trzeciego sezonu nie otrzymał jeszcze przedłużenia na czwarty.

Bohaterem serialu jest Reginalda (Jacob Batalon), który zdecydowanie nie jest przeciętnym wampirem. Został niedawno wprowadzony do stada przez tajemniczego Maurice’a (Mandela Van Peebles), jednak daleko mu do bycia smukłym, eleganckim czy przystojnym. Powierzchowne wampiry uważają, że ten nowicjusz nie pasuje do ich grona. Reginald, niepożądany świeżak w społeczności, w której dobrze wyrzeźbione kości policzkowe liczą się bardziej niż czarujący charakter, stara się dostosować do wymagań wampiryzmu, takich jak nowa dieta. Jednak w trakcie tego procesu uczy się również zaskakujących rzeczy na temat swoich ukrytych zdolności.

Źrodło: ComingSoon