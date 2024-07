Paramount+ podaje datę premiery 2. sezonu serialu ''Frasier'' 0

Platforma Paramount+ podała datę premiery drugiego sezonu komediowego serialu Frasier, który jest wznowieniem produkcji z lat 1993-2004 emitowanej pod tym samym tytułem. Nowy projekt stał się hitem stacji, zapewne w głównej mierze dzięki Kelsey'owi Grammerowi, który po latach powrócił do swojej kultowej roli.

kadr z serialu ''Frasier''

Pierwsze dwa odcinki drugiego sezonu serialu Frasier zostaną udostępnione w serwisie streamingowym 19 września tego roku. Kolejne odcinki już pojedynczo pojawiać będą się co tydzień.

W kontynuacji jesteśmy świadkami tego jak Frasier Crane radzi sobie w kolejnym rozdziale swojego życia. Powracając do Bostonu stawia czoła nowym wyzwaniom. Musi zmierzyć się zarówno z nimi, jak i z nowymi relacjami do nawiązania oraz starymi marzeniami pragnącymi spełnienia. Frasier pragnie zbliżyć się do swojego syna Freddy’ego i jego dziewczyny jednocześnie działając im mocno na nerwy swoimi klasycznymi, spiętymi manierami.

Oprócz Grammera w Frasier występują Jack Cutmore-Scott jako Freddy, Nicholas Lyndhurst jako Alan, Toks Olagundoye jako Olivia, Jess Salgueiro jako Eve i Anders Keith jako David. W drugim sezonie wystąpią także Dan Butler jako Bob „Bulldog” Briscoe, Edward Hibbert jako Gil Chesterton, Harriet Sansom Harris jako Bebe Glazer, Peri Gilpin jako Roz Doyle i Greer Grammer jako Alice. Rachel Bloom, Yvette Nicole Brown, Patricia Heaton i Amy Sedaris pojawią się gościnnie. Podobnie jak oryginał, serial jest kręcony przed publicznością w studiu na żywo.

Pierwszy sezon Frasiera (wraz ze wszystkimi 11 sezonami oryginalnego serialu) jest transmitowany strumieniowo w Paramount+. Otrzymał on trzy nominacje do nagrody Primetime Emmy.

Źrodło: ComingSoon