Podczas niedawnego wywiadu Taylor potwierdził, że Hellboy: Wzgórza nawiedzonych rzeczywiście będzie pełnoprawnym horrorem. To bardzo różni się od tonu i klimatu poprzednich adaptacji, które bardziej opierały się na magicznych i fantastycznych aspektach tej postaci.

To horror, to horror – to bardzo proste. Odniosłem się do tego w stylu: «To jest adaptacja.» Dostosowuję tę historię w taki sam sposób, w jaki adaptowałbym historię Stephena Kinga, wszystko jest w tekstach. Po prostu zrobię to z największą miłością i troską, jak tylko się da. Myślę, że fani oryginalnego komiksu będą zachwyceni. Wiem już, że w Internecie są ludzie, którzy widzieli zwiastuny i tym podobne rzeczy i myślą: To jest komiks. Tego właśnie chcemy. Wiedziałem, że w ogóle nie będziemy odwoływać się do innych filmów, one są czymś odrębnym. Są świetne, ale to nie jest opera kosmiczna, prawda? To opowieść folklorystyczna, jest zawarta. Myślę, że to próba uproszczenia sprawy. Mam wrażenie, że filmy stały się naprawdę skomplikowane.

wyjawił Brian Taylor