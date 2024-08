Box Office: "Deadpool & Wolverine" psują debiut "Kruka" 1

Deadpool & Wolverine Marvela ponownie zajęli pierwsze miejsce po piątym weekendzie, w którym zarobili 18,3 miliona dolarów (-39%).

"Deadpool & Wolverine"

Hit zyskał obecnie niewiarygodną kwotę 577,2 mln dolarów w USA i 1,2 mld dolarów na całym świecie, co wystarczy, aby umieścić go na 8. miejscu listy wszechczasów Marvela za Iron Manem 3 (1,215 mld dolarów) i Czarną Panterą (1,334 mld dolarów).

Mistrz z zeszłego tygodnia, Alien: Romulus, odnotował spadek o 61%, co jest wynikiem lepszym niż spadek o 71% w przypadku Obcy: Przymierze. Kontynuacja Fede Alvareza przyniosła 72,5 mln dolarów w USA i 225,4 mln dolarów na całym świecie, co, miejmy nadzieję, wystarczy, aby nakręcić kontynuację.

W tym tygodniu nowości w USA nie dotrzymały kroku liderom. Mrugnij dwa razy to kolejna porażka Channinga Tatuma po skromnym sukcesie wynoszącym 7,3 miliona dolarów osiągniętym w 3067 kinach, podczas gdy nowa wersja Kruka studia Lionsgate nie odniosła sukcesu, osiągając słabiutkie otwarcie wynoszące 4,6 miliona dolarów.

Z pozytywnych informacji film Sony The Forge zarobił solidne 6,6 miliona dolarów w 1818 kinach.

Kolejny weekend zapowiada się dosyć słabo: do kin trafi reedycja kultowego klasyka Edgara Wrighta Wysyp żywych trupów!, dramat o baseballu You Gotta Believe oraz dwa thrillery AfrAId i Slingshot. Spodziewajmy się, że Deadpool & Wolverine będą królować jeszcze przez jeden weekend, zanim Beetlejuice Beetlejuice trafi do kin 6 września.

