Ian McKellen powróci do roli Gandalfa! 0

Ian McKellen, kadr z filmu ''Hobbit: Niezwykła podróż''

W niedawnej rozmowie z The Big Issue aktor ujawnił, że już zaproponowano mu powrót do jednej z jego najbardziej kultowych ról – Gandalfa. Na co on bardzo chętnie przystał.

Właśnie powiedziano mi, że będzie więcej filmów, w których będzie postać Gandalfa. Producenci mają nadzieję, że to właśnie ja go zagram. Kiedy? Nie wiem. Jaki jest scenariusz? Jeszcze nie jest napisany. Więc lepiej, żeby się pospieszyli powiedział 85-letni aktor.

McKellen jest jeszcze na etapie powrotu do zdrowia po upadku ze sceny podczas grania Falstaffa w sztuce Player Kings Roberta Icke. Pomimo doznanego urazu nie ma zamiaru rezygnować z aktorstwa. Jak w przeszłości powiedział BBC: planuje kontynuować aktorstwo, dopóki nogi, płuca i umysł będą pracować.

Andy Serkis powtórzy swoją rolę Golluma i wyreżyseruje projekt, którego premiera kinowa ma się odbyć w 2026 roku. Reżyser oryginalnej trylogii Władca Pierścieni, Peter Jackson, wyprodukuje film wraz ze swoimi wieloletnimi partnerami producenckimi Fran Walsh i Philippą Boyens.

Źrodło: Dark Horizons