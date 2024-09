''One Piece'' - obsadzono role Crocodile i Nico Robin 0

W RPA już od jakiegoś czasu trwają zdjęcia do drugiego sezonu hitowej adaptacji anime One Piece. Obsada produkcji jednak w dalszym ciągu jest kompletowana. Właśnie dowiedzieliśmy się kto wcieli się w Crocodile i Nico Robin.

Joe Manganiello, kadr z serialu ''Czysta krew''

Joe Manganiello, aktor którego kojarzyć możecie z serialu Czysta krew, wybrany został do roli antagonisty Sir Crocodile będącego jednym z Siedmiu Władców Morza i przywódcą przestępczej organizacji Baroque Works.

Drugą osobą z angażem jest Lera Abova znana z francuskiego thrillera Anna. Sportretuje ona Miss All Sunday/Nico Robin. Jako Sunday była zastępczynią przywódcy Baroque Works. Potem dołączyła do załogi Słomkowego Kapelusza jako archeolog. Jej jej siódmym członkiem. Zjadła kwiat-kwiatowoc pozwalający władającemu replikować i rozsiewać swoje części ciała na powierzchni każdego obiektu lub żyjącego stworzenia.

One Piece to wyjątkowa opowieść o legendarnych przygodach na wielkim morzu oparta na bestsellerowej mandze Eiichira Ody. Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

Netflix zaprezentował także ciekawy materiał zza kulis. Na wideo Jeff Ward, portretujący klauna Buggy’ego oprowadza widzów po planie. Widzimy mnóstwo kostiumów, jakie nosić będą bohaterowie oraz liczne elementy scenografii.

Źrodło: Netflix, Comingsoon