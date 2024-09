Sensacyjne plotki o powrocie Iron Mana do MCU! 0

Wielbiciele Marvel Cinematic Universe mogą już zacierać ręce! Robert Downey Jr. wystąpi w uniwersum, jako Doktor Doom w nadchodzącym filmie Avengers: Doomsday. Ta rewolucyjna koncepcja jest zaskakująca dla wielu fanów, ponieważ wszyscy przyzwyczailiśmy się do postaci Tony’ego Starka kreowanej przez tego aktora. Warto jednak dodać, ze w sieci krążą już plotki o powrocie gwiazdora do roli niezapomnianego Iron Mana.

Robert Downey Jr. - "Iron Man 3"

Fani MCU od dawna zastanawiają się, czy Iron Man rzeczywiście odszedł na zawsze. Po emocjonującym zakończeniu Avengers: Koniec gry, gdzie Tony Stark poświęcił się dla ratowania wszechświata, wydawało się, że to już definitywny koniec. Jednak Marvel uwielbia zaskakiwać, a według najnowszych informacji, Robert Downey Jr. może powrócić w nadchodzących produkcjach MCU właśnie, jako Iron Man.

Spekulacje sugerują, że Marvel ma w planach przywrócenie Tony’ego Starka w jakiejś formie. Może to być alternatywna wersja Iron Mana z multiwersum lub powrót w postaci sztucznej inteligencji, wspierającej młodszych bohaterów. Koncepcja multiwersum, która jest obecnie centralnym wątkiem MCU, otwiera wiele możliwości, a powrót Downeya Jr. jako Doktor Doom tylko to potwierdza. Chociaż oficjalnych potwierdzeń jeszcze nie ma, to coraz więcej przecieków sugeruje, że Robert Downey Jr. może pojawić się w produkcjach związanych z serią Secret Wars lub Armor Wars. Te filmy mają ogromny potencjał, aby przywrócić Iron Mana do akcji – nawet jeśli nie w pełnej roli, to jako kluczowy mentor nowych bohaterów.

Marvel stoi teraz przed wyzwaniem utrzymania zainteresowania fanów po zakończeniu sagi o Avengers. Wprowadzenie nowych postaci, takich jak Shang-Chi czy Eternals, spotyka się z mieszanymi reakcjami. Powrót tak ikonicznej postaci, jak Tony Stark i pojawienie się Doktora Dooma, może ożywić uniwersum i przyciągnąć starych fanów, jednocześnie budując mosty dla nowych pokoleń widzów. Robert Downey Jr. to twarz Marvela, a jego powrót jest symboliczny i marketingowo nie do przecenienia.

Źrodło: The Direct