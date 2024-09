Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Alan Tudyk dołącza do obsady nowego "Supermana" 0

Najnowsze wieści z planu Supermana zdradzają, że Alan Tudyk dołączył do obsady widowiska szykowanego przez Jamesa Gunna!

Alan Tudyk - "Bezmocni"

Alan Tudyk, który miał już do czynienia z DC – użyczył głosu postaci Clayface’a w produkcji Harley Quinn, a już niebawem pojawi się, jako głos Doktora Phosphorusa w Creature Commandos – wystąpi teraz w aktorskiej produkcji z tego uniwersum. Aktor dołączył bowiem do obsady Supermana. Jego rola pozostaje tajemnicą, ale z racji tego, że Gunn planuje połączyć fabuły filmowe i serialowe, może okazać się, że aktor sportretuje tego samego bohatera w widowisku kinowym, co w serialu animowanym.

Pod koniec lipca James Gunn, twórca wielu kasowych hitów, ogłosił zakończenie zdjęć do nowego Supermana. Superprodukcja ma stanowić świeży start dla postaci znanej z niesamowitej siły. Superman grany przez Davida Corensweta, będzie starał się pogodzić swoją kryptoniańską spuściznę z ludzkim wychowaniem. W tej opowieści o prawdzie, sprawiedliwości i dobroci, będzie musiał zmierzyć się ze światem, który nie zawsze rozumie jego wartości.

Tak jak wspomniałem Davida Corensweta ujrzymy w roli Clarka Kenta, natomiast Rachel Brosnahan jako Lois Lane, Nicholasa Houlta w roli Lexa Luthora oraz Skylera Gisondo jako Jimmy’ego Olsena. Na ekranie pojawią się również Sara Sampaio jako Eve Teschmacher, Edi Gathegi jako Mister Terrific, Anthony Carrigan jako Metamorpho, Nathan Fillion jako Guy Gardner, Isabela Merced jako Hawkgirl, María Gabriela de Faría jako The Engineer oraz Frank Grillo jako Rick Flag Sr.

Superman zadebiutuje w kinach 11 lipca 2025 roku, jako część "DCU Chapter One: Gods and Monsters".

