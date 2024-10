''Billy the Kid'' zakończy się 3. sezonem 0

Serial Billy the Kid, w którym Tom Blyth gra legendarnego bandytę Dzikiego Zachodu otrzymał odnowienie na trzeci, finałowy sezon. MGM+ podjęło taką decyzję trochę ponad dwa miesiące po koncu emisji drugiej serii.

kadr z serialu ''Billy the Kid''

Billy the Kid istniał naprawdę. To amerykański rewolwerowiec, jeden z najsłynniejszych przestępców Dzikiego Zachodu. Uczestnik osławionej wojny w hrabstwie Lincoln – członek frakcji Regulatorów..

W trzecim sezonie wojna w hrabstwie Lincoln może oficjalnie dobiegła końca, ale zarówno Billy the Kid, jak i szeryf Pat Garrett (Alex Roe) mają ważne problemy do rozwiązania — nadchodzi czas wyrównania rachunków. Billy nadal jest na wolności, a Garrett chce go złapać, żywego lub martwego. A ponieważ za jego głowę wyznaczono nagrodę, Billy ma okazję całkowicie opuścić Nowy Meksyk i rozpocząć przyszłość z Dulcineą (Nuria Vega), miłością swojego życia. Ale ma niedokończone sprawy z Garrettem, który go zdradził, i postanawia zostać. Tymczasem Jesse Evans (Daniel Webber), wieloletni przyjaciel, rywal i wróg Billy’ego, również pozostaje w Lincoln, szukając nowego celu i być może zadośćuczynienia za swoje grzechy. Gdy ostatni rozdział sagi dobiega końca, Billy będzie walczył jak diabli, aby w końcu znaleźć sprawiedliwość, która od dawna mu umyka, nawet jeśli oznacza to, że może umrzeć próbując.

Seria została stworzona przez Michaela Hirsta, który jest również producentem wykonawczym.

Jestem podekscytowany możliwością napisania trzeciego i ostatniego sezonu '’Billy the Kid'’ i doprowadzenia tej fascynującej sagi do końca. Billy słynął z wielu rzeczy, m.in. ze swojej zdolności do ucieczki z pozornie niemożliwych sytuacji. Ale teraz, jako najbardziej poszukiwany człowiek w Ameryce, ma naprawdę nikłe szanse powiedział Hirst.

