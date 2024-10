Ryan Murphy ogłasza kolejny spin-off ''9-1-1'' 0

Podczas, gdy jedne drzwi zostały zamknięte, Ryan Murphy się nie poddaje i ogłasza prace nad kolejnym spin-offem dramatu 9-1-1 opowiadającego o pracy policjantów, ratowników medycznych, strażaków czy dyspozytorów. Seria ta ma już spin-off noszący podtytuł Teksas, ten jednak wraz z debiutem piątego sezonu został skasowany.

''9-1-1: Teksas''

Murphy nie godzi się z tą decyzją. Twierdzi, że serial kochany jest przez widzów, a jego jedynym problemem jest finansowanie. 9-1-1: Teksas nadal należy do FOX, a więc teraz do Disney’a i przez to nie ma szans na dalszy rozwój. Oryginalna produkcja 9-1-1 przeniosła się z FOX do ABC i cały czas cieszy się wielką popularnością, obecnie będąc w trakcie emisji 8. sezonu.

Tim Minear i ja pracujemy nad nowym spin-offem, który faktycznie piszemy i który mamy nadzieję wyemitować jesienią przyszłego roku. […] Teraz zamierzamy uruchomić nowy program w nowym mieście, którego nazwy nie mogę na razie podać, ale będzie zabawnie powiedział Murphy.

Żadne inne szczegóły dotyczące nowego spin-offu nie zostały jeszcze podane.

Źrodło: ComingSoon