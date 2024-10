HBO rezygnuje z serialu "Velma" 0

Davey Cummings potwierdził, że Velma nie powróci w trzecim sezonie. W usuniętym już poście na Instagramie Cummings ogłosił odwołanie serialu po niedawnej premierze Halloweenowego odcinka specjalnego w MAX. To oznacza koniec serialu animowanego prowadzonego przez Mindy Kaling, który przedstawiał nowe spojrzenie na klasyczne postacie Scooby-Doo.

Cummings potwierdził, że nie będzie trzeciego sezonu Velmy, którego premiera odbyła się w MAX w 2023 roku i trwała dwa sezony, zakończone specjalnym odcinkiem na Halloween zatytułowanym This Halloween Needs To Be More Special. Na razie Warner Bros. i MAX nie wydały oficjalnego oświadczenia w sprawie anulowania.

Anulowanie pozostawia kilka wątków nierozwiązanych, w tym los Freda po tym, jak księga zaklęć wpłynęła na niego oraz złożone relacje Velmy z innymi postaciami. Wydarzenie specjalne na Halloween, w którym Velma walczyła z hordą nieumarłych, wydaje się być finałem serialu.

Serial prezentuje nam historię Velmy Dinkley, niedocenionego mózgu gangu Scooby-Doo Mystery Inc. Jego członkami są jeszcze Fred, Daphne, Kudłaty i pies Scooby-Doo. Ta oryginalna i humorystyczna opowieść ukazuje złożoną i barwną przeszłość jednej z najbardziej lubianych amerykańskich entuzjastek zagadek.

Źrodło: Comicbook.com