Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Ridley Scott pisze już scenariusz do "Gladiatora III" 0

Ridley Scott zaskakuje! Legendarny reżyser pracuje już nad scenariuszem trzeciej części serii "Gladiator"! Jest to o tyle zaskakujące, że cały czas czekamy na premierę sequelu klasyka, który swoją premierę miał 24 lata temu.

Gladiator II

W wywiadzie dla magazynu "Total Film" Ridley Scott podzielił się z czytelnikami nowinami na temat "Gladiatora III". Filmowiec zdradził, że ma już napisane osiem stron scenariusza, a sam punkt wyjściowy nazywa bardzo dobrym!

Scott nawiązał też do powrotu do słynnego koloseum w Gladiatorze II, zdradzając też ważny szczegółów związany z ewentualną "trójką". Jeśli powstanie "Gladiator 3", raczej nie wrócimy do areny. Ale musiałem wrócić tam w drugiej części – powiedział reżyser. Ten krótki fragment może sugerować, że potencjalna trzecia odsłona cyklu może obrać zupełnie nowy kierunek i znacząca oddalić się od znanego schematu opowieści o krwawych walkach gladiatorów.

Kiedy usłyszeli, że Ridley Scott robi film o Rzymie, z mieczami i sandałami, wielu ludzi chichotało – wypomniał hollywoodzki twórca. Finalnie Gladiator stał się absolutnym klasykiem i wywarł wpływ na późniejsze kino historyczne w Hollywood, a także samą popkulturę. Widowisko zdobyło wiele nagród, w tym Oscary, a dla Russella Crowe'a okazał się przepustką do światowej kariery.

Na pewno będziemy monitorwać dalsze doniesienia związane z "Gladiatorem III". Na razie jednak czekamy na premierę kontynuacji filmu z 2000 roku. A ta już 15 listopada!

Źrodło: Total Film