Genialny "Dziki robot" dostanie sequel

DreamWorks Animation nie ma zamiaru rozczarować swoich fanów! Chris Sanders potwierdził, że prace nad kontynuacją genialnej animacji są już w toku!

Na pewno twórcy mają z czego czerpać inspirację. Dziki robot jest pierwszą częścią książkowej trylogii napisanej przez Petera Browna, także scenarzyści mieliby sporo materiału do zaadaptowania go na film. Ten film animowany to historia robota ROZZUM, w skrócie "Roz" – który rozbija się na niezamieszkanej wyspie i musi się przystosować do surowego otoczenia. Stopniowo uczy się jak przetrwać, buduje relacje ze zwierzętami a nawet zostanie przybranym rodzicem osieroconego pisklęcia.

Dziki robot został wyreżyserowany przez Chrisa Sandersa na podstawie scenariusza, który sam napisał. Podczas wydarzenia Deadline Contenders, trzykrotnie nominowany do Oscara twórca wyraził entuzjazm wobec przyszłości serii mówiąc: Tak, absolutnie są plany na drugą część.

Dziki robot jest sukcesem kasowym – produkcja przekroczyła 100 mln dolarów, co oczywiście było jednym z powodów, dla których DreamWorks Animation zgodziło się na kontynuację. Zapowiedziany sequel bazuje na drugim tomie trylogii Browna zatytułowanym "Dziki Robot ucieka". Głównym celem Roz będzie oczywiście ucieczka z farmy, którą widzimy na końcu pierwszego filmu, powrót na wyspę i odnalezienie syna, Jasnodzióbka. Sympatyczny robot wyruszy w podróż pełną przygód przez lasy i tętniące życiem miasto, gdzie spotka ludzi – najbardziej niebezpieczne ze wszystkich stworzeń. Tajemnicza przeszłość Roz nagle wyłoni się na horyzont, gdy napotka kogoś, kto zna wszystkie odpowiedzi dotyczące jej losów.

Źrodło: Deadline