''Until Dawn'' - ustalono datę premiery adaptacji popularnej gry

Niedawno reżyser David F. Sandberg ogłosił koniec prac na planie adaptacji gry Until Dawn, a już poznaliśmy datę premiery filmu. Okazuje się, że wybierzemy się na niego wcześniej niż pierwotnie planowano.

Wcześniej informowano o dacie premiery zlokalizowanej w okolicach października przyszłego roku. Jak się okazuje Until Dawn trafi do kin znacznie szybciej, bo już 25 kwietnia 2025 roku. Zmierzy się on z Księgowym 2, który ma tą samą datę premiery.

Film zrealizowany ma być pod kategorię wiekową R, a więc spodziewać możemy się licznej przemocy i krwi. Horror opiera się na uznanej grze stworzonej przez studio Supermassive Games i wydanej przez Sony Computer Entertainment na PlayStation 4.

Fabuła filmu nie została na razie ujawniona. W grze gracz przejmuje kontrolę nad ośmiorgiem młodych dorosłych próbujących przetrwać na górze Blackwood. Wracają oni do leżącej na uboczu chatki w górach, w której dokładnie rok wcześniej zniknęła dwójka ich znajomych. Od tego momentu sprawy przybierają zły obrót. Zostają zaatakowani przez zamaskowanych mężćzyzn mających powiązania ze starym i opuszczonym sanatorium i pobliską zawaloną kopalnią. Każda decyzja w tej napiętej i przerażającej sytuacji może zadecydować o życiu bądź śmierci każdego z członków grupy. Tylko od wyborów gracza zależy, kto przeżyje. W grze zastosowano tzw. '’efekt motyla'’.

Sandberg reżyseruje na podstawie scenariusza Gary'ego Daubermana, a w obsadzie są Ella Rubin, Michael Cimino, Maia Mitchell, Belmont Cameli, Ji-young Yoo i Odessa A’zion. W roli głównej występuje również Peter Stormare, który powtarza swoją rolę z gry, psychiatry Dr. Hilla.

Źrodło: ComingSoon