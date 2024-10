Peter Dinklage z rolą w kryminale ''Roofman''. Fabuła bazuje na prawdziwej historii 0

Peter Dinklage, kadr z serialu ''Gra o tron''

Dinklage dołączył do wcześniej ogłoszonych Channinga Tatuma i Kirsten Dunst. Niestety, ale role całej trójki nie zostały na razie ujawnione.

Film oparty jest na prawdziwej historii Jeffreya Manchestera, skazańca, który uciekł z więzienia. Będąc na wolności ukrywał się w miejscach, w którym nikt by go nie szukał: sklepach z zabawkami. Jednak ten raj staje się dla niego kolejnym więzieniem, tym razem samotności.

Manchester to były oficer rezerwy Armii Stanów Zjednoczonych, który zasłynął okradaniem McDonaldów włamując się do nich w nietypowy sposób. Robił to bowiem przez dach wywiercając w nim otwór.

Tatum, Cianfrance i Jonathan Montepare będą producentami wykonawczymi filmu, podobnie jak Chris Parker z Limelight i Charles Barsamian.

Źrodło: Deadline