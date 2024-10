Ustalono datę premiery "Spider-Mana 4" 0

Disney ustalił datę premiery Spider-Mana 4- wyczekiwana czwarta część filmu Marvel Cinematic Universe pojawi się za dwa lata.

Według niedawnego raportu data premiery Spider-Mana 4 została ustalona na 24 lipca 2026 roku. Oznaczałoby to, że premiera filmu nastąpi zaledwie dwa miesiące po Avengers: Doomsday, w którym podobno wystąpi także Tom Holland w roli Spider-Mana.

Choć niewiele wiadomo na temat filmu, w zeszłym tygodniu Holland ujawnił trochę szczegółów na temat filmu. Podczas niedawnych wizyt w różnych talk show, powiedział, że zdjęcia do filmu rozpoczną się w przyszłym roku i że będzie inny od tego, co myślą fani.

We wrześniu Destin Daniel Cretton negocjował wyreżyserowanie Spider-Mana 4, zastępując Jona Wattsa, który reżyserował poprzednie trzy filmy z serii.

Biorąc pod uwagę oficjalną datę filmów i to, co wiemy do tej pory, nadchodząca lista kinowych filmów Marvel Studios wygląda następująco:

Źrodło: Deadline