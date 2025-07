Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Warner Bros. rezygnuje z praw do kultowej "Akiry"

Warner Bros. oficjalnie zrezygnowało z praw do tej legendarnej japońskiej marki "Akira". Jak informuje "The Hollywood Reporter", prawa powróciły do Kodanshy, wydawcy oryginalnej mangi autorstwa Katsuhiro Otomo.

Warner Bros. nabyło prawa do ekranizacji w 2002 roku, inwestując przez lata dziesiątki milionów dolarów, angażując kolejne nazwiska i tworząc liczne wersje scenariusza, które ostatecznie trafiały na półkę lub do kosza. Wśród twórców związanych z projektem pojawiali się m.in. Stephen Norrington, Allen Hughes i Albert Hughes, Jaume Collet-Serra, a ostatnio Taika Waititi, który w 2017 roku został ogłoszony scenarzystą i reżyserem. Jego wizja, zakładająca w pełni japońską obsadę i zdjęcia w Tokio, również nie doczekała realizacji, ponieważ Waititiego pochłonęły inne projekty, w tym Thor: Miłość i grom i Jojo Rabbit.

Akira to historia osadzona w postapokaliptycznym Tokio, gdzie młody członek gangu motocyklowego, Tetsuo, odkrywa w sobie niszczycielskie moce telekinetyczne. Jego dawny przyjaciel Kaneda staje przed zadaniem powstrzymania go, zanim miasto pogrąży się w chaosie.

Film anime z 1988 roku zdefiniował gatunek cyberpunku i na stałe wpisał się do kanonu światowej popkultury. Pomimo tego, że Warner Bros. stracił prawa do tytułu, to zainteresowanie Akirą nie słabnie i już trwają rozmowy z potencjalnymi nowymi partnerami, ponieważ zarówno hollywoodzkie studia, jak i platformy streamingowe przyglądają się marce.

Źrodło: The Hollywood Reporter