Sieć kin Helios zaprasza wszystkich mugoli, czarodziejów i półolbrzymów na wyjątkową, wakacyjną podróż do świata magii! Ekspres do Hogwartu zatrzyma się aż 4 razy!

Już od 4 lipca Helios startuje z serią czterech magicznych mini maratonów, w których — krok po kroku — wspólnie przeżyjemy całą filmową sagę o Harrym Potterze. W każdej magicznej nocy zaprezentowane zostaną dwa kolejne filmy z kultowej serii, by dotrzeć do samego finału bitwy o Hogwart. To idealna okazja, by przypomnieć sobie ulubione zaklęcia i sceny, odkryć na nowo magię kina, zarwać noc w najlepszym towarzystwie: Harry, Hermiona, Ron i… Ty!

HARRY POTTER: MINI MARATON cz. 1-2

Data/Start: 04.07.2025 godz. 20:00; Meta: 05.07.2025 około godz. 1:20

Filmy:

Nie czekaj na sowę! Łap bilet i… przygotuj się na najbardziej czarodziejskie lato w historii NMF!

Więcej informacji na HELIOS.PL

Źrodło: Helios