Netflix publikuje teaser finałowego sezonu "Stranger Things" 0

Czas wrócić do Hawkins. Ostateczne starcie nadchodzi – Netflix prezentuje zapowiedź finałowego sezonu Stranger Things.

Netflix opublikował teaser piątego sezonu Stranger Things – finałowej odsłony kultowej serii, która od dziewięciu lat elektryzuje widzów na całym świecie. To nie tylko zapowiedź – to przedsmak końca. W materiale widzimy znajome twarze, niepokojące obrazy z Hawkins i atmosferę napięcia, która jasno sygnalizuje: to już ostatnia bitwa.

W teaserze powraca główna obsada: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp i inni. Bracia Duffer zapowiadają, że finałowy sezon, który składa się z ośmiu odcinków będzie połączeniem klimatu pierwszego z rozmachem czwartego. Od premiery minęło dziewięć lat – serial zadebiutował 15 lipca 2016 roku i szybko stał się jednym z najważniejszych tytułów Netflixa.

Pierwsza część finałowego sezonu będzie miała premierę 27 listopada (odcinki 1-4). Druga – 26 grudnia (odcinki 5-7). Finałowy odcinek serialu pojawi się w Netflixie 1 stycznia 2026 roku (odcinek 8).

Źrodło: Netflix