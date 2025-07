Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Aaron Taylor-Johnson i Lily-Rose Depp ponownie u reżysera "Nosferatu" 0

Według doniesień "Nexus Point News", Aaron Taylor-Johnson wcieli się w tytułowego wilkołaka, a Lily-Rose Depp zagra jego żonę. Historia rozgrywa się w XIII-wiecznej Anglii i ma być pieczołowicie osadzona w realiach epoki. Dialogi zostaną napisane w staroangielskim, a film ma zawierać tłumaczenia i przypisy dla współczesnych widzów.

Robert Eggers współtworzył scenariusz z Sjónem, a sam opisuje projekt jako średniowieczny film o wilkołaku i najmroczniejszą rzecz, jaką kiedykolwiek napisał. W produkcji mają pojawić się elementy czarów, ludowych wierzeń i spora dawka gore.

Zdjęcia do Werwulfa mają ruszyć we wrześniu, a premiera planowana jest na Boże Narodzenie 2026 roku. Co myślicie o tym castingu?

Źrodło: Nexus Point News