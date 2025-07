"Skrzat. Nowy początek" - zwiastun nowej polskiej produkcji familijnej 0

W sieci zadebiutował pełny zwiastun polskiej produkcji Skrzat. Nowy początek. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Jedenastoletnia Hania po przeprowadzce do innego miasta musi odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku. Nie ma tu przyjaciół, a w dodatku wiara w istnienie skrzatów naraża ją na drwiny ze strony rówieśników. Kiedy dziewczynki z klasy zabierają jej medalik – bezcenną rodzinną pamiątkę – Hania postanawia odzyskać go za wszelką cenę. By tego dokonać, musi udowodnić, że skrzaty istnieją naprawdę. W tej pełnej przygód misji pomoże jej Michał – szkolny outsider i młody wynalazca. To dzięki jego wsparciu Hania ponownie otworzy się na świat i zrozumie, że prawdziwa magia kryje się w przyjaźni.

Skrzat. Nowy początek to projekt wielu debiutów – za kamerą pełnometrażowego filmu fabularnego po raz pierwszy stanął Krzysztof Komander. Po raz pierwszy na wielkim ekranie pojawi się wcielająca w główną bohaterkę Amelia Golda. Zupełnie nowym wyzwaniem film okazał się również dla doświadczonych aktorów, w tym Arkadiusza Jakubika, który nigdy wcześniej nie występował w filmie familijnym. Co przekonało go do przyjęcia roli tak innej od tych, w jakich oglądaliśmy go do tej pory?

Scenariusz. U mnie to się nie zmienia. Nieważne czy jest to psychologiczny dramat, komedia czy kino familijne. Jak zawsze scenariusz to jest początek albo koniec rozmowy na temat wspóppracy. Krzysiek Komander napisał świetną historię, która mnie niebywale poruszyła, a tam gdzie trzeba rozbawiła.

mówi Arkadiusz Jakubik

W obsadzie, poza Amelią Goldą i Arkadiuszem Jakubikiem, znaleźli się również m.in. Maksymilian Zieliński, Anna Smołowik, Wojciech Solarz oraz Agata Turkot. Do projektu w specjalnej roli zaangażowany został także Borys Szyc.

Skrzat. Nowy początek w reżyserii Krzysztofa Komandera 19 września zadebiutuje na ekranach kin w całej Polsce.

