Demoniczny plakat promujący horror "Traumatika" 0

Twórca horroru Dwie czarownice, Pierre Tsigaridis, powraca z kolejną produkcją grozy. Saban Films zaprezentowało plakat horroru Traumatika. Poprzedza on zwiastun, którego debiut planowany jest na poniedziałek.

Wczytywanie... fragment plakatu

Opublikowana grafika jest niesamowicie emanująca, można powiedzieć, że wręcz chwyta za gardło swą demoniczną obecnością. Patrząc na nią czuje się nieswojo, a Wy?

Wczytywanie...

Nocne koszmary Mikeya stają się rzeczywistością, gdy jego matka zaczyna wykazywać oznaki opętania przez demona. To, czego zaraz doświadczy, będzie go prześladować do końca życia i pochłonie niezliczone życia przez pokolenia – głosi oficjalny opis filmu.

Scenariusz horroru napisał Maxime Rancon. Występują w nim m.in. Rebekah Kennedy, Emily Goss, Ranen Navat, AJ Bowen, Sean O'Bryan, Susan Gayle Watts i Sean Whalen.

"Traumatika" nie jest filmem, który oglądasz – to film, którego doświadczasz powiedzieli współprezesi Saban Films, Jonathan Saba i Shanan Becker.

Horror miał swoją światową premierę na London Fright Fest Film Festival w sierpniu 2024 roku. Następnie wyświetlany był na kilku innych festiwalach, aby wreszcie trafić do szerszej publiczności. Jego amerykańska premiera 12 września 2025 roku. Czy doczekamy się go w polskich kinach? Tego na razie nie wiemy.

Źrodło: Bloody Disgusting