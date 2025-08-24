"Blade Runner 2099" z premierą w 2026 roku 1

Będący obecnie na etapie postprodukcji serial Blade Runner 2099 zaliczy opóźnienie w planowanej premierze. Jego debiutu doczekamy się dopiero w przyszłym roku. Projekt powstaje dla platformy Amazon Prime Video.

Wczytywanie... fragment plakatu

Prace na planie serialu zakończyły się na początku tego roku. Pierwotnie planowano wydać go pod koniec 2025 roku. Postprodukcja wymaga jednak jak widać więcej czasu i Blade Runner 2099 zadebiutuje dopiero w 2026 roku. Czy w jego pierwszej czy drugiej połowie, tego na razie nie podano.

Gwiazdami produkcji są Michelle Yeoh i Hunter Schafer. Akcja serialu rozgrywa się w Los Angeles w 2099 roku. Schafer gra replikantkę o imieniu Cora, która całe życie uciekała, przyjmując w tym czasie wiele tożsamości. Aby zapewnić bratu stabilną przyszłość, przyjmuje jedną ostateczną tożsamość i jest zmuszona współpracować z Blade Runnerem o imieniu Olwen (Yeoh) stojącym twarzą w twarz z końcem swojego życia. Para zostaje uwikłana w rozwijający się spisek, który stanowi egzystencjalne zagrożenie dla miasta walczącego o odrodzenie.

Reżyser Szoguna Jonathan van Tulleken jest producentem wykonawczym i reżyserem pierwszych dwóch odcinków serialu. Ridley Scott jest producentem wykonawczym, a Silka Luisa pełni funkcję showrunnera. Obsadę uzupełniają Dimitri Abold, Lewis Gribben, Daniel Rigby, Johnny Harris i Amy Lennox.

Źrodło: Dark Horizons