Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Bryan Singer wraca do reżyserii 0

Po ośmiu latach przerwy Bryan Singer powraca za kamerę. Według "Variety", filmowiec w ciszy i bez medialnego rozgłosu nakręcił niezależny dramat kostiumowy z Jonem Voightem w roli głównej.

Wczytywanie... "Bohemian Rhapsody"

Film, którego akcja rozgrywa się w Libanie lat 70. lub 80., opowiada historię ojca i syna – architekta szukającego odkupienia na tle wojennej okupacji. Produkcja została zrealizowana w Grecji w 2023 roku, a w projekt zaangażowany był także izraelski filmowiec Yariv Horovoitz.

Dodajmy, że jest to pierwszy film Singera od czasu Bohemian Rhapsody, którego nie dane mu było dokończyć. Kontrowersyjny filmowiec został zwolniony z produkcji pod koniec 2017 roku, a prace na planie dokończył Dexter Fletcher.

Przypomnijmy, że Bryan Singer to reżyser, który ma na swoim koncie takie hity, jak X-Men czy Podejrzani. W 2019 roku magazyn "The Atlantic" opublikował obszerne śledztwo zawierające liczne oskarżenia o nadużycia seksualne wobec Singera. Artykuł doprowadził do zerwania z nim kontraktów i faktycznego końca kariery w Hollywood.

Co myślicie o powrocie Singera do branży?

Źrodło: Variety