Dziś oficjalnie ruszyła produkcja filmu Star Wars: Starfighter w reżyserii Shawna Levy'ego. Lucasfilm opublikował pierwsze zdjęcie z planu, zrobione przez Eda Millera i przedstawiające gwiazdy filmu, Ryana Goslinga i Flynna Graya.
Do tej pory Gosling był jedynym potwierdzonym aktorem. Teraz poznaliśmy resztę zaangażowanych. Na liście płac są jeszcze Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings i Amy Adams.
Poniżej wspomniana fotografia:
Film będzie zupełnie nową, samodzielną przygodą i całkowicie oryginalną historią osadzoną w okresie, który nigdy wcześniej nie został zbadany w "Gwiezdnych Wojnach". Jonathan Tropper pisze scenariusz, a Levy i Kathleen Kennedy produkują. Fabuła produkcji trzymana jest w tajemnicy.
Czuję głęboką ekscytację i zaszczyt, gdy rozpoczynamy produkcję "Star Wars: Starfighter". Od dnia, w którym Kathy Kennedy zadzwoniła do mnie, zapraszając do stworzenia oryginalnej przygody w tej niesamowitej galaktyce "Gwiezdnych Wojen", to doświadczenie było spełnieniem marzeń, zarówno pod względem twórczym, jak i osobistym. "Gwiezdne Wojny" ukształtowały moje wyobrażenie o tym, co może zdziałać historia, jak postacie i momenty filmowe mogą żyć z nami na zawsze. Dołączenie do tej galaktyki z tak genialnymi współpracownikami na ekranie i poza nim to dreszczyk emocji na całe życie
Star Wars: Starfighter trafi na ekrany kin 28 maja 2027 roku.
Źrodło: starwars.com
