Rozpoczęto zdjęcia do filmu "Star Wars: Starfighter" - oto pierwsza fotografia z planu 1

Wczytywanie... kadr z filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

Do tej pory Gosling był jedynym potwierdzonym aktorem. Teraz poznaliśmy resztę zaangażowanych. Na liście płac są jeszcze Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings i Amy Adams.

Poniżej wspomniana fotografia:

Wczytywanie...

Film będzie zupełnie nową, samodzielną przygodą i całkowicie oryginalną historią osadzoną w okresie, który nigdy wcześniej nie został zbadany w "Gwiezdnych Wojnach". Jonathan Tropper pisze scenariusz, a Levy i Kathleen Kennedy produkują. Fabuła produkcji trzymana jest w tajemnicy.

Czuję głęboką ekscytację i zaszczyt, gdy rozpoczynamy produkcję "Star Wars: Starfighter". Od dnia, w którym Kathy Kennedy zadzwoniła do mnie, zapraszając do stworzenia oryginalnej przygody w tej niesamowitej galaktyce "Gwiezdnych Wojen", to doświadczenie było spełnieniem marzeń, zarówno pod względem twórczym, jak i osobistym. "Gwiezdne Wojny" ukształtowały moje wyobrażenie o tym, co może zdziałać historia, jak postacie i momenty filmowe mogą żyć z nami na zawsze. Dołączenie do tej galaktyki z tak genialnymi współpracownikami na ekranie i poza nim to dreszczyk emocji na całe życie mówi Levy w swoim oświadczeniu.

Star Wars: Starfighter trafi na ekrany kin 28 maja 2027 roku.

Źrodło: starwars.com