"Goonies 2" - prace nad scenariuszem dobiegają końca

Czy naprawdę potrzebujemy kontynuacji Goonies? Na to pytanie raczej nie trzeba odpowiadać, bowiem nieważne czego byśmy oczekiwali, Hollywood i tak zrobi swoje patrząc na to, jak wygląda aktualnie branża. Prace nad sequelem klasyka gatunku przygodowego trwają, co potwierdzają słowa scenarzysty.

Prace nad sequelem Goonies trwają i według scenarzysty Potsy'ego Ponciroli (Stary Henry) mają się całkiem dobrze. Podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie promował swój nowy thriller akcji Motor City z Alanem Ritchsonem, Ponciroli zdradził, że pierwszy draft scenariusza został ciepło przyjęty, a on sam jest już na finiszu drugiej wersji.

Oddałem pierwszy szkic, który został bardzo dobrze przyjęty, a teraz pracuję nad drugim, który jest w 95% gotowy, więc zmierzam we właściwym kierunku.

zapewnił twórca w rozmowie z "Deadline"

Ponciroli deklaruje, że nie zamierza robić remake’u Goonies, a raczej dopisać naturalną kontynuację historii. Dodatkowo twierdzi, że to jego ulubiony film wszech czasów, więc do pracy podchodzi jak fan, a nie cyniczny wyrobnik.

Co do samego projektu, to cały czas nie ogłoszono reżysera. Możliwe jednak, że sam Potsy Ponciroli stanie za kamerą skoro w ostatnim czasie coraz chętniej zajmuje się reżyserią. W gronie producentów znajdują się m.in. Steven Spielberg, Chris Columbus, Kristie Macosko Krieger i Holly Bario, a Lauren Shuler Donner pełni funkcję producentki wykonawczej.

Oryginał z 1985 roku opowiadał o grupie dzieciaków z przedmieść, które ruszają na poszukiwanie skarbu pirata Jednookiego Willy’ego, aby uratować swoje domy przed przejęciem przez bank. Po drodze czekały na nich podziemne tunele, pułapki i gangsterzy. W obsadzie znaleźli się m.in. Josh Brolin, Sean Astin, Corey Feldman, Martha Plimpton i Ke Huy Quan.

Źrodło: Deadline