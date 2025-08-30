Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Eva Mendes w obsadzie "Star Wars: Starfighter"? 0

Star Wars: Starfighter dopiero co ruszył ze zdjęciami, a mimo to już pojawiają się kolejne plotki dotyczące obsady. Według doniesień dziennikarza branżowego Daniela Richtmana, do ekipy miała dołączyć Eva Mendes, znana z Ghost Ridera czy Hitch: Najlepszy doradca przeciętnego faceta.

Wczytywanie... "Drugie oblicze"

Eva Mendes miałaby wcielić się w żonę postaci granej przez Ryana Goslinga, co brzmi jak nieprzypadkowe obsadzenie, biorąc pod uwagę, że prywatnie Gosling i Mendes są małżeństwem. Jej rola ma być raczej epizodyczna, co tłumaczyłoby brak oficjalnego ogłoszenia castingowego przez Walta Disneya i LucasFilm.

W ostatnim czasie Mendes unika filmowych ról, a jej ostatnie występy kinowe to Drugie oblicze z 2012 roku, gdzie także zagrała u boku Ryana Goslinga oraz Lost River z 2014 roku. Od tamtej pory aktorka pojawiała się tylko sporadycznie, m.in. użyczając głosu instruktorce jogi w animacji Bluey.

Jeśli chodzi o film Star Wars: Starfighter, to Lucasfilm utrzymuje, że to samodzielna i oryginalna historia, jednak wcześniejsze przecieki sugerują, że akcja rozegra się po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Gosling ma się wcielić w Jedi trenującego swojego bratanka. Reżyseruje Shawn Levy.

Obsada już teraz wygląda imponująco, bowiem oprócz Goslinga na ekranie mają pojawić się Amy Adams, Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman i Daniel Ings.

Premiera kinowa zaplanowana jest na 28 maja 2027 roku.

Źrodło: Daniel Richtman / SFFGazette.com