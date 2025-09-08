Powrót do Śródziemia? Bloom komentuje plotki o Legolasie 0

Orlando Bloom, który w trylogiach Władca Pierścieni i Hobbit wcielał się w elfa Legolasa, zabrał głos w sprawie swojego ewentualnego udziału w nadchodzącym filmie The Hunt for Gollum. Produkcja, reżyserowana przez Andy’ego Serkisa – aktora znanego z roli i głosu Golluma – ma trafić do kin w grudniu 2027 roku.

Podczas wizyty w programie Today Show, Bloom przyznał, że nie ma żadnych informacji na temat swojego powrotu:

Nie słyszałem ani słowa, szczerze mówiąc. Nie wiem. Wiem tylko, że film skupia się na Gollumie, więc wszystko jest możliwe. To była niesamowita postać i jestem ogromnie wdzięczny, że mogłem być częścią tych filmów. Ale nic nie wiem. Słuchajcie, nie chciałbym, żeby ktokolwiek inny grał Legolasa, wiecie, o co chodzi? Co mieliby zrobić – obsadzić kogoś innego w tej roli?

Bloom pojawił się jako Legolas we wszystkich trzech częściach Władcy Pierścieni oraz w dwóch filmach z serii Hobbit. Za swoją kreację zdobył m.in. MTV Movie Award dla najlepszego męskiego debiutu w 2002 roku.

Spekulacje o powrocie Blooma i innych członków oryginalnej obsady pojawiają się od momentu, gdy Warner Bros. ogłosiło powstanie dwóch nowych filmów osadzonych w świecie Tolkiena. Co ciekawe, Sir Ian McKellen potwierdził niedawno, że w The Hunt for Gollum ponownie zobaczymy Gandalfa oraz Froda.

