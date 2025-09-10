"Elio" trafia do streamingu. Disney+ podaje datę premiery 0

Disney podał datę debiutu na swojej platformie animacji Elio, która nie odniosła spektakularnego sukcesu w trakcie kinowego wyświetlania.

Film trafił do kin w czerwcu tego roku zarabiając około 154 milionów dolarów. To słaby wynik, patrząc na to jak horrendalne zarobki mają inne animacje Disney’a. Obraz otrzymał w większości pozytywne recenzje od krytyków, nie zyskał jednak wielkiej popularności wśród widzów. Co na to wpłynęło? Może macie własną teorię?

Elio do streamingu wejdzie 17 września. Obraz wyreżyserował Adrian Molina, który na swoim koncie ma inną świetną i nagradzaną animację Coco.

O czym opowiada film?

Elio, młody marzyciel i pasjonat kosmosu, niespodziewanie zostaje przeniesiony do międzygalaktycznej organizacji zrzeszającej przedstawicieli najdalszych zakątków wszechświata. Przez pomyłkę uznany za lidera Ziemi staje przed wyzwaniem, które wywraca jego życie do góry nogami. W obliczu międzyplanetarnego kryzysu Elio musi odnaleźć się w świecie pełnym niezwykłych istot, zbudować z nimi porozumienie oraz odkryć prawdę o swojej tożsamości i roli we wszechświecie.

